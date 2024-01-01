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Gündem
AA 01.01.2024 10:56

Saldırı hazırlığında olan DEAŞ'ın sözde sorumlusu Halep'te yakalandı

MİT, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk güvenlik güçlerine saldırı hazırlığında olan terör örgütü DEAŞ'ın sözde sorumlusu Abdullah El Cündi'yi Halep'te yakaladı

Saldırı hazırlığında olan DEAŞ'ın sözde sorumlusu Halep'te yakalandı

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, DEAŞ'ın sözde sorumlusu "Hattab El Muhacir" kod adlı Abdullah El Cündi'nin, Suriye'deki Türk güvenlik güçlerine ait araçlara saldırı planlamasında olduğunu tespit etti.

Terörist El Cündi, MİT ile Suriye Milli Ordusuna bağlı yerel güvenlik güçlerinin, Fırat Kalkanı Harekatı alanında düzenlediği operasyonda sağ olarak ele geçirildi.

Saldırı hazırlığında olduğu belirlendi

El Cündi ifadesinde, DEAŞ'ın, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekat alanındaki Türk Güvenlik Güçlerine yönelik saldırı hazırlığında olunduğunu itiraf etti.

Terör örgütü DEAŞ mensuplarının bu kapsamda zaman zaman keşif faaliyetleri icra ettiğini paylaşan El Cündi, saldırı gerçekleştirmek üzere hazır bulunan örgüt mensuplarına ilişkin bilgileri de verdi.

Operasyonla, DEAŞ'ın eylem planlamalarının deşifre edildiği, örgüt çalışmalarının akamete uğratıldığı ve örgüte ait çok sayıda dijital materyalin ele geçirildiği kaydedildi.

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DEAŞ Fırat Kalkanı Harekatı MİT
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