Şehirler arası otobüslerde yeni dönem: Araç takip cihazları devrede

Sistem, Karayolu Taşıma Yönetmeliği çerçevesinde yürürlüğe girdi. Cihaz ile Bakanlık araçların anlık hareketlerini görebilecek.

Şehirler arası otobüs şoförü Erhan Elibol, araçlarına yaklaşık 4 gün önce takip sisteminin montaj edildiğini söyledi.

Bakanlık, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini denetleyebilecek

Uygulamayı çok yerinde bulduğunu ifade eden Elibol, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının tüm araçların hareketlerini anlık kontrol edeceğini belirtti.

Bakanlığın, personelin çalışma ve dinlenme saatlerini rahatlıkla denetleyebileceğini anlatan Elibol, "Sistem sayesinde aracın hız sınırı, şoförün kaç saat dinlendiği, çalıştığı, yolcu indirme bindirme hepsi denetlenecek. En önemlisi yolcuların can güvenliği. Bu nedenle bu sistem önemli." diye konuştu.

Şoförlerden Emin Ona ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yaptığı bu çalışmanın çok önemli olduğunu vurguladı.

Araçların artık nerede olduğunun ve hızının kontrol edileceğini dile getiren Ona, kendilerinin de çok memnun olduğunu kaydetti.