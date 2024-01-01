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TRT Haber 01.01.2024 08:44

"Kalkan-6" operasyonlarında 121 düzensiz göçmen yakalandı

İstanbul, Ankara ve İzmir’de düzensiz göçmenlere yönelik yılbaşı gecesi düzenlenen “Kalkan-6” operasyon ve denetimlerinde 121 düzensiz göçmen yakalandı.

"Kalkan-6" operasyonlarında 121 düzensiz göçmen yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 ilde polis, jandarma ve Sahil Güvenlik tarafından 59 Mobil Göç Noktası aracında sahada yapılan denetimlerde; 5 bin 179 kişi mobil göç noktalarında kontrol edildiğini ve 121 düzensiz göçmenin yakalandığını duyurdu.

İstanbul'da 20 sabit, 32 gezici olmak üzere 52 Mobil Göç Noktası aracında 156 uzman personel görev aldı. Bağcılar, Bakırköy, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenyurt, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Ümraniye ilçelerinde toplumsal alan, meydan, park, metro ve metrobüs çıkışında denetimler yapıldı.

Yerlikaya konuyla ilgili paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"İnsan kaçakçılığı yaparak, ülkemizi düzensiz göçün hedefi ve transit geçiş yolu haline getirmeye çalışan insan tacirlerine fırsat vermeyeceğiz. Operasyonları ve denetimleri koordine eden valilerimizi, denetimleri yapan jandarmamızı, polisimizi, sahil güvenliğimizi ve Göç İdaresi Başkanlığımızdaki personelimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürdürülecektir."

 

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