Puslu 4.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 01.01.2024 09:19

DEM Parti'nin 'SİHA' rahatsızlığı

SİHA ve İHA’lar terör örgütlerinin korkulu rüyası. Birçok başarılı operasyonda güvenlik güçlerinin eli ayağı. Hal böyleyken DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları’ndan tepki çeken bir açıklama geldi. Hatimoğulları, “SİHA ve İHA’lara yatırım yapmayın” dedi.

Yerli ve milli insansız hava araçları terörle mücadelenin önemli unsurlarından.
Birçok başarılı operasyonunun olmaz ise olmazları. Teröristlerin korkulu rüyası.

İHA ve SİHA’lar, DEM Parti’nin Diyarbakır İl Kongresi'nde de gündemdeydi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, teröristlerin korkulu rüyası haline gelen insansız hava araçları ile ilgili açıklama yaptı.

"Biz buradan bir kez daha çağrımızı yineliyoruz. İHA'lara SİHA'lara artık yatırım yapmayın. Gelin Kürt sorununu barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözelim.''

DEM Partili Tülay Hatimoğulları tepki çeken sözlerini sürdürdü. Türkiye, Suriye, Irak ve İran topraklarından sözde Kürdistan olarak bahsetti.

ETİKETLER
İnsansız Hava Aracı (İHA) SİHA Terör Örgütü
Sıradaki Haber
"Kalkan-6" operasyonlarında 121 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:20
'Dünya gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümüyle yüzleşecek'
10:19
Şanlıurfa'da aranan 32 kişi yakalandı
10:10
Erzincan Valisi Hamzaoğlu güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
10:10
Edirne'de yoğun sis: Görüş mesafesi 30 metre
10:00
Dere yataklarındaki kirlilik sel riskini artırıyor
09:47
İran’da silahlı soygun suçundan yargılanan 5 kişi idam edildi
İsveç'te yüzlerce kişi kutlama değil Gazze için toplandı
İsveç'te yüzlerce kişi kutlama değil Gazze için toplandı
FOTO FOKUS
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
2024'ün ilk gününde İstanbul'da büyük yürüyüş
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ