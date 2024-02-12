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Gündem
Milli Savunma Bakanlığı 12.02.2024 09:48

Saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız şekilde sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, saldırı hazırlığı yapan 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Suriye’nin kuzeyini kana bulamaktan, bölge halkının huzur ve güvenliğini bozmaktan başka amacı olmayan PKK/YPG’li teröristlere yönelik operasyonlarımız sürüyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirdi."

 

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Milli Savunma Bakanlığı PKK/YPG
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