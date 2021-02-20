Önce paravan şirket kurdular, "yurt dışından içki getireceğiz" deyip gerçek bandrol satın aldılar. Ardından da ürettikleri sahte içkileri gerçek bandrol yapıştırdıkları şişelere doldurdular. Bandrolün gerçek olması, sahte içki üreticilerinin yakalanmasını oldukça zorlaştırdı. Peki, İstanbul'da sahte içki şebekeleri kendini nasıl ele verdi?

Yapılan çalışmalarda gerçek bandrollerin altındaki sahte içkinin doluluk oranları dikkat çekti çünkü aynı seviyede değildi.

Fabrika çıkışlı gerçek ürünlerin hem etiketleri aynı hizada hem de doluluk oranları aynı düzeyde oluyordu. Emniyet ekipleri, yanlış etiketlenmiş ve doldurulmuş ürünlerin peşine düştü.

İçki şişelerini çöpten aldılar

Teknik ve fiziki takip yapıldı, operasyonlar art arda geldi. İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Ekipleri, 2021 yılının başından bu yana 11 baskın gerçekleştirdi.

Operasyonlarda 10 bin 878 litresi şişelenmiş, 30 bin 685 litresi de şişelenmeye hazır toplam 41 bin 563 litre sahte içki ele geçirildi, 27 kişi de yakalandı.

Çalışmalarda, sahte içki üreticilerinin yasa dışı alkol tedarikçileri için "Sucu" kod adını kullandığı ortaya çıktı.

Şebekelerin gerçek içki şişeleri bulmak için kağıt toplayıcılarıyla anlaştığı da belirlendi.

Sahteciler, çoğunluğu eğlence mekanlarının çevresindeki çöp konteynerlerinden toplanan şişeleri satın alıyor, sahte içkiyle dolduruyordu.

Haber: Büşra Çelik

Kamera: Gökhan Çetin