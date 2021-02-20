Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, "Âlimin ölümü âlemin ölümü gibidir'. Büyük âlim, büyük muallim, ülkemizin nesillerine hocalık yapan, çok emek veren M. Emin Saraç Hocamız Dâr-ı Bekâ’ya irtihal etmiş. Cenab-ı Hak rahmet etsin; mekanı cennet olsun. Ailesine, talebelerine, sevenlerine başsağlığı diliyorum" mesajıyla taziyelerini iletti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ebediyete irtihal eden büyük hadis alimlerimizden M. Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç başta olmak üzere, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.

Mekanı cennet olsun" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, sosyal medya hesabından "Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir" Muhterem Muhammed Emin Saraç hocamızın vefat haberini teessürle öğrendim. İslam aleminin başı sağ olsun. Rabbim mekanını cennet eylesin" paylaşımını yaptı.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Ülkemizin büyük hadis alimlerinden muhterem Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" açıklamasını yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendi’nin muhterem babası, İslam Alimi Muhammed Emin Saraç’a Allah’tan rahmet; Yekta Saraç Bey’e ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" sözleriyle taziyelerini iletti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nice güzel nesillerin yetişmesine katkıda bulunan, ülkemizin önde gelen alimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamızın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Rabbim mekanını cennet eylesin, ailesinin, sevenlerinin ve talebelerinin başı sağ olsun" paylaşımını yaptı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Muhterem büyüğümüz Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ebedi âleme irtihal eden, birçok ilim insanı yetiştiren kıymetli İslam âlimi M. Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Kabri nur, mekânı cennet olsun" sözleriyle taziyelerini iletti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Muhammed Emin Saraç Hocamız hayatını ilme ve ilminin zekatını vermeye adamış çok kıymetli bir alimdi. Rabbim cennetiyle müşerref eylesin, ailesine ve sevenlerine sabır versin" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Saraç'ın ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileklerini iletti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Ülkemizin önde gelen âlimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamıza Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun" paylaşımını yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Hayatını ilime adamış çok değerli İslâm Alimi Muhammed Emin Saraç hocaya Allah’tan rahmet, YÖK Başkanımız Yekta Saraç’a ve tüm ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" mesajıyla taziyelerini paylaştı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç'ın babası, Muhammed Emin Saraç'ı kaybettiğimizi üzüntüyle öğrendim. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" temennisinde bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Memleketimize insan yetiştirme sevdasında bir ömür boyu çalışmış, YÖK Başkanımız Yekta Saraç Beyefendinin muhterem babası, İslam alimi Muhammed Emin Saraç hocamızı kaybettik. Alimin ölümü alemin ölümü gibidir. Milletimizin başı sağ olsun" mesajını paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ülkemizin önde gelen hadis alimlerinden Muhammed Emin Saraç hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Dar'ül bekâya irtihal eyleyen merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabr-ı cemil niyaz ederim Mekanı cennet, makamı âli olsun" dedi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, paylaşımında, "Fani alemden ebedi aleme irtihal eden kıymetli ilim insanı M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Merhum hocamızın mekanı cennet olsun" mesajına yer verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, "Uzun yıllar kendisinden Tefsir, Hadis ve Şifa-i Şerif dersleri okuduğum muhterem M. Emin Saraç Hocama Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun" dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, mesajında şunları söyledi:

"Son devrin alimlerinden, Rıza-i İlahi uğruna adanmış bir ömür, güzel ahlakın örneği... Hocaların hocası, muhterem büyüğümüz M. Emin Saraç hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da ömrünü talebe yetiştirmeye adamış Saraç'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiğini belirterek, "Kendisine Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve talebelerine sabr-ı cemil ve başsağlığı niyaz ediyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." paylaşımında bulundu.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ise Saraç'a Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı ve sabır diledi.