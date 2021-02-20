Ahi Evran, Ahilik teşkilatını kurdu. İlim ve fikirleriyle ışık tuttu. Tefsir, hadis, fıkıh, kelam ve tıp alanlarında derin bir alimdi. Anadolu'daki esnaf ve sanatkar zümresinin piri olarak kabul edildi.

1200'lü yıllarda Anadolu'da kurulan Ahilik Teşkilatının önderi Ahi Evran doğumunun 850. yılında anılıyor. Bu nedenle 2021 yılı Ahi Evran Yılı olarak kutlanacak. Karara ilişkin Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahilik geleneğinin önemine dikkat çekti,

Anadolu'da birliğin beraberliğin ve kardeşliğin mayasını oluşturduğunu söyledi.

Ahilik kültürünün geçmişte sosyal ve ekonomik hayatı yönlendirdiği gibi bugün de birçok sosyal ve iktisadi kuruluşun oluşumunda pay sahibi olduğunu vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genelgede kararın gerekçesini de anlattı.

"Ahi Evran ve yüzlerce yıldır bu topraklarda Ahilik geleneğini yaşatmış tüm esnaf ve sanatkarlarımızı rahmetle yad etmek bilginin hikmetle ticaretin ahlakla buluştuğu Ahilik müessesini en doğru şekilde anlatmak amacıyla 2021 yılı boyunca yurt genelinde ve yurt dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verilmiştir."

Düzenlenecek etkinliklere Ticaret Bakanlığı öncülük edecek. Cumhurbaşkanlığı, belirlediği etkinlikleri himaye edecek. Ahi Evran Yılı, UNESCO tarafından da anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alındı.