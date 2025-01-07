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Gündem
AA 07.01.2025 10:43

Sahte belge soruşturmasında 73 şüpheli gözaltına alındı

Bazı kamu kurumlarındaki yöneticilerin elektronik imzalarını taklit ederek, kurumlara ait sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite mezuniyet belgesi ve sürücü belgesi düzenleyenlere yönelik soruşturmada 73 kişi gözaltına alındı.

Sahte belge soruşturmasında 73 şüpheli gözaltına alındı

Bilişim Suçları Soruşturma Bürosunca, Gazi Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı görevlileri adına sahte olarak üretilmiş elektronik imza çıkarmak suretiyle üniversite mezuniyet belgesi düzenleyerek, sürücü belgesi yazılı ve direksiyon sınav sonuçlarının değiştirilerek başarılı duruma getirildiği tespiti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçları Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, elektronik sertifika hizmet sağlayıcı kuruluşların bazı bayi ofisleri üzerinden sahte sürücü belgesi ve kimlik kartları kullanılmak suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarında görevli yöneticiler adına elektronik imza üretiminde bulunulduğu ve kamu kurumlarına ait sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı belirlendi.

Mezuniyet oluşturulmuş, sınav sonuçları değiştirilmiş

Gazi Üniversitesi'nde 6 kişi adına hukuk fakültesi ve mühendislik fakültesi mezuniyetleri oluşturularak, YÖKSİS sistemlerine eklendiği, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde ise 90 kişinin sürücü belgesi elektronik sınav sonuçlarının başarısız iken değiştirilerek başarılı duruma getirildiği, 21 kişinin ise sürücü belgesi direksiyon sınav sonuçlarının başarısız iken başarılı duruma getirildiği tespit edildi.

23 ilde eş zamanlı operasyon

Bunun üzerine başsavcılık, 161 şüpheli hakkında "resmi belgede sahtecilik" "Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanuna Muhalefet" ve "bilişim sistemine girme" suçlarından gözaltı kararı verdi.

Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, 23 ilde eş zamanlı operasyonla 73 kişiyi gözaltına aldı.

Firari 88 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi.

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