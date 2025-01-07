Bahçeli: Terör bitecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada terörle mücadelede kararlılık mesajı vererek, şunları söyledi:

Terör bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak. Milli birliğimizin sancağı herkesi gölgesinde toparlayacak. Eller birleşecek kem gözler def edilecek.

"Teröristlerin sonu ya toprağa düşmek ya da demir parmakların ardına düşmektir"

Teröristlerin sonu ise ya toprağa düşmek ya da demir parmaklıkların ardına düşmektir. Her yerin Gazze olacağını söyleyenlere hatırlatırım ki Gazze zaten içimizdedir. Türk milletinin gördüklerini biz düşünüyor, tatbik etmek için uğraşıyoruz. Tuzaklarla çembere alınmış zorlu yolculuk seferindeyiz. Ön yargıları aşmak stratejik gayemizdir".

Suriye'deki son gelişmeleri değerlendiren MHP Genel Başkanı Bahçeli, Suriye'nin istikrar ve barış ortamının Türkiye için kırmızı çizgi olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Suriye’de 8 Aralık devrimiyle beraber zulüm dönemi kapanmıştır. Baas rezaleti geriye harap bitap bir ülke bırakmıştır. Şimdi vakit Suriye’nin inşa, ihya ve ayağa kalkma vaktidir.

Geçiş hükümetinin aldığı kararlar, verdiği pozitif mesajlar anlamlı ve değerlidir.

Özellikle bölücü terör örgütü PKK/YPG’ye Suriye’de asla yer olmadığının ve olmayacağının vurgulanması bölgesel risk ve tehdit havasını yumuşatmıştır. Temkini elden bırakmadan, rehavete kapılmadan, Suriye’de teessüs eden yeni yönetimin, tüm Suriyelileri eşit şekilde temsil etme hususundaki yapıcı siyasetine destek vermek çok boyutlu diyaloglarımız adına isabetli bir yaklaşımdır".

"Suriye’nin istikrar ve barış ortamı Türkiye için kırmızı çizgidir"

"Suriye’yi iç savaşa çekmeyi projelendiren, etnik ve bilhassa mezhebi kargaşaya sürüklemeyi amaçlayan bir tahrik ve provokasyon mekanizması işletilmektedir. Buna karşı son derece dikkatli olmak lazımdır.Esad zulmünden yara bere içinde kurtulan Suriye’nin dehşet verici bir anafora düşmesi bölgesel istikrar ve barışı Allah muhafaza hepten yok edebilecektir.

ABD’de yeni yılla beraber oynanan DAEŞ oyunu, patlayan bombalar, yapılan saldırılar Trump’ın koltuğuna oturmasına sayılı günler kala Suriye’de sinsi bir hazırlığın yapıldığına işaret değilse acaba nedir? PKK/YPG/DAEŞ/İsrail ve ABD’nin derin yapılanması Suriye’de mevcut statükonun Türkiye aleyhine değişmesi hususunda adeta emel ve eylem birlikteliği içindedir.

PKK/YPG’nin İsrail’den medet umması, ABD’ye imdat çağrısı, birden bire DAEŞ kartının sahaya sürülmesi alçak bir tasarımın ve kanlı bir planlamanın ara istasyonları olmadığını kim söyleyebilir? Buna bizi kim inandırabilir? Kimler ikna edebilir? Büyük resme bakınca gördüğümüz emperyalist bir komplonun üzerimize geldiği, etrafımızı kuşattığıdır. Suriye’nin istikrar ve barış ortamı Türkiye için kırmızı çizgidir. Aynı şey Irak için de geçerlidir. Biz, ne içimizde ne de dışımızda kanlı silah, kandan geçinen terörist ve bölücü terör örgütü istemiyoruz. Türk-Kürt kardeşliğini dinamitlemeyi, Türkiye ve bölge ülkelerini kaosa itmeyi hesaplayan kim varsa alayı birden karşımızdadır ve buna yönelik mücadelemiz can pahasına sürdürülecektir. Yeni yüzyılda milli kenetlenmeyle, barışçıl Türkiye’nin dev uyanışıyla dış basınç ve baskılar etkisizleştirilecektir. Bu vatan hepimizindir".