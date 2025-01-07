Bakanlık, koruyucu aile bakımındaki çocuğun gorile isim önerisini paylaştı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yavru gorilin ismi için yaptığı çağrıya yanıt verdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, koruyucu aile bakımındaki bir çocuğun 'Bence ismin Umut olsun' ifadelerine yer verdiği mektubu paylaşıldı.

Sevimli yavruya bizim de bir isim önerimiz var. ????



UMUT ????



Koruyucu aile bakımındaki bir evladımız diyor ki:



“#Benceİsmi Umut olsun. Ben de koruyucu ailemin yanında sevgiyle büyüyerek her yeni günün umut getirdiğini düşünüyorum. Her canlının sıcak ve sevgi dolu bir yuvada… https://t.co/9z9AOWa32k pic.twitter.com/KlQgvn3DvL — T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) January 6, 2025

Koruyucu ailesiyle yaşayan çocuk, yazdığı mektupta, "Sevgili Tarım ve Orman Bakanlığı, korumanız altındaki yavru gorile isim aradığınızı duydum ve çok heyecanlandım. Bence ismi Umut olsun. Ben de koruyucu ailemin yanında sevgiyle büyüyerek her yeni günün umut getirdiğini düşünüyorum. Her canlının sıcak ve sevgi dolu bir yuvada büyümesi dileğiyle" ifadelerini kullandı.