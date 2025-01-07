Emine Erdoğan: Gerçek engeller, farkındalıktan yoksun kalplerde saklıdır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Unutmayalım ki gerçek engeller, farkındalıktan yoksun kalplerde saklıdır. Erişilebilir bir dünya, yalnızca bir hayal değil, hepimizin çabasıyla gerçeğe dönüşebilecek bir hedeftir.

"Engelleri, sevgi, anlayış ve dayanışmayla aşalım"

Görme engelli kardeşlerimizin karşılarına çıkan engelleri, sevgi, anlayış ve dayanışmayla aşalım. Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası'nın, empatiyi büyütmeye ve toplumsal duyarlılığımızı pekiştirmeye vesile olmasını diliyorum".