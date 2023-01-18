Haber Giriş: 18 Ocak 2023 Çarşamba 16:51Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık personellerinin kadro düzenlemesi Meclis'te
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı'nda çalışan vekil ebe ve hemşirelerin, 4B sözleşmeli çalışanların, kamu dışı ASM’de çalışan sağlık personelinin kadro düzenlemesinin mecliste görüşüldüğünü duyurdu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı personelinin kadro düzenlemesi hakkında açıklama yaptı.
Bakan Koca açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
''Bakanlığımızın taşra teşkilatında sözleşmeli çalışan vekil ebe ve hemşirelerin, 4B sözleşmeli çalışanların, kamu dışı ASM’de çalışan sağlık personelinin, 45/A kapsamında 3 yıl kadro için bekleyecek çalışanların kadroya geçirilmesine ilişkin kanuni düzenleme Mecliste görüşülüyor.''
Bakanlığımızın taşra teşkilatında sözleşmeli çalışan vekil ebe ve hemşirelerin, 4B sözleşmeli çalışanların, kamu dışı ASM’de çalışan sağlık personelinin, 45/A kapsamında 3 yıl kadro için bekleyecek çalışanların KADROYA GEÇİRİLMESİNE ilişkin kanuni düzenleme Mecliste görüşülüyor.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 18, 2023
Etiketler: Fahrettin Koca Sağlık Bakanlığı Sağlık Çalışanları
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