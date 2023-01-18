Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Hudutlarımızın güvenliği için mücadelemiz kararlılıkla sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede yakalanan şahısların FETÖ mensubu olduğu belirlendi"