İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret davasına ilişkin Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, davanın, rutin şekilde devam eden dosyalar gibi önce bazı süreçleri olacağını hatırlattı, "Belki de buraya hiç gelmeyecek." dedi.

Akarca, "Bazen daire başkanları kamuoyunu çok ilgilendiren konuları öne alabiliyor. Ama bunun takdiri tamamen süreç içerisinde görev alan yargı mensuplarına ait. Yargıtay'a gelmesi halinde önce Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tebliğname yazacak." ifadelerini kullandı.

"Kararlarda 'yargısal aktivizm' değil 'yönlendirme' yapılmalı

2022 yılı değerlendirme toplantısında gazeteciler ile bir araya gelen Akarca, Anayasa Mahkemesi'nin Yargıtay’dan çıkan bazı FETÖ davası kararlarına ilişkin verdiği bireysel başvuru sonuçlarını eleştirdi. "Aşırı yorumlarla sistemin çalışamayacak hale gelmesi doğru olmaz." uyarısında bulunaak şunları kaydetti;

"Anayasa Mahkemesi'nin 'yargısal aktivizm' değil de 'yönlendirme' yapmasının doğru olacağına inanıyorum. Yasa ve Anayasa, Anayasa Mahkemesi’ni de bağlar. Bunu aşma eğilimi olduğunu görüyoruz. 'Her konuyu incelerim' şeklindeki bakış doğru değil. Bu hukuk zemininin otoritesini de sarsar, umarım ki bu sıkıntı büyümesin."

Akarca, yeni anayasa tartışmasını da değerlendirdi. "Derli toplu sivil, demokratik, özgürlükçü, toplumun ihtiyaçlarını karşılayan, Anayasa değişikliğine hepimizin ihtiyacı var." dedi.