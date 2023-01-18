Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "NATO'nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; kara, deniz ve havadaki büyük gücü ile adeta bir kuvvet çarpanı olarak NATO'ya katkı sunmaya, ittifakın gücüne güç katmaya devam ediyor. Güçlü Türkiye demek; güçlü NATO, güçlü ittifak demektir" ifadelerine yer verildi.

NATO’nun en büyük ikinci ordusu olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; kara, deniz ve havadaki büyük gücü ile âdeta bir kuvvet çarpanı olarak NATO’ya katkı sunmaya, ittifakın gücüne güç katmaya devam ediyor.



Güçlü Türkiye demek; güçlü #NATO, güçlü İttifak demektir. pic.twitter.com/Be2swFhTcP — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 18, 2023