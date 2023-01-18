HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuştu. Beştaş, "Anayasa'yı tanımayanlarla, çiğneyenlerle, rafa kaldıranlarla Anayasa yapılamaz. Samimi olmayanlarla Anayasa yapılamaz. Bu nedenle biz, yarın yapılacak Anayasa Komisyonu görüşmelerine HDP olarak katılmama kararı aldık" dedi.

Beştaş, başörtüsüyle, kılık kıyafetle, hak ve özgürlüklerle ilgili bir sorunları bulunmadığını, her türlü ayrımcılığın karşısında olduklarını belirterek, "HDP olarak kılık ve kıyafetin kadın bedeni üzerinde sebep olduğu her türlü egemenlik biçiminin de karşısındayız" ifadelerini kullandı.

CHP Parti İçi Eğitim Sorumlusu Aytuğ Atıcı'nın "Kürt seçmenin oyunu sorunsuz biçimde alabilecek en güçlü aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur. O nedenle bizim HDP seçmeninin oyuna ihtiyacımız var" ifadelerine ilişkin değerlendirmesi sorulan Beştaş, "İsteyen istediği açıklamayı yapar, hangisi gerçek o önemli. Bizim şu anda tek gündemimiz var; adayımızı olabilecek en kısa sürede bütün kurullarımızla tartışmak ve bunu kamuoyu ile paylaşmak. Adayımız açıklandıktan sonra ve bu yarışa girdikten sonra kimlerin oy alacağını hep birlikte göreceğiz. HDP'nin ne kadar oy aldığı ve alabileceği ortada" yanıtını verdi.