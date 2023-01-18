Bakan Soylu'dan Ukrayna'daki kaza için taziye mesajı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, başkent Kiev yakınlarında aralarında Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası dolayısıyla Ukrayna'ya başsağlığı diledi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy'nin de bulunduğu 16 kişinin hayatını kaybettiği helikopter kazası sonrası taziye mesajı yayımladı.
Soylu mesajında, "Ukrayna'da yaşanan elim helikopter kazasında, Ukrayna İçişleri Bakanı kıymetli dostum Sayın Denys Monastyrsky, çalışma arkadaşları ve sivillerin vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik. Ukrayna halkına başsağlığı, ailelerine sabır dileklerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.
З великим сумом дізнався новину про смерть мого дорогого друга Міністра внутрішніх справ України Дениса Монастирського, його колег та цивільного населення під час жахливої аварії гвинтокрила в Україні.— Süleyman Soylu (@suleymansoylu) January 18, 2023
Висловлюю співчуття українському народу та бажаю терпіння родинам загиблих. https://t.co/fbV8WiaQYw
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