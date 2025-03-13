Parçalı Bulutlu 21.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 13.03.2025 11:31

Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlananlara geçit yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı ocak, şubat aylarında yaptıkları denetimler sayesinde 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettiklerini, 988 milyon 334 bin 791 lira ceza uyguladıklarını bildirdi.

Sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlananlara geçit yok

Işıkhan, "Usulsüz uygulamalara geçit yok" başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, SGK'nin sağlık hizmetinden usulsüz yararlananların tespitine devam ettiğini belirtti.

SGK'nin sağlık hizmelerinden usulsüz yararlananlara 988 milyon lira ceza kesildi

"SGK aracılığıyla 2024 yılı ve 2025 yılı ocak, şubat aylarında yaptığımız denetimler sayesinde 14 bin 968 kişinin hak etmediği halde sağlık hizmetlerinden usulsüz yararlandığını tespit ettik. 988 milyon liradan fazla ceza uyguladık." ifadesini kullanan Bakan Işıkhan'ın verdiği bilgilere göre, bu süre içinde toplam 250 sağlık denetimi yapıldı, 1231 sağlık hizmeti sunucusu incelemeye alındı.

Denetim sonucu 88 hastane, 16 diğer sağlık tesisleri, 6 tıp merkezi, 1121 eczaneye 988 milyon 334 bin 791 lira tutarında ceza uygulandı. 19 sağlık hizmeti sunucusunun ödemesi durduruldu.

Bakan Işıkhan, paylaşımında, herkes için eşit şartlarda sağlığa erişim ve güvenli hizmet sunduklarını kaydetti.

ETİKETLER
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Denetim SGK Vedat Işıkhan
Sıradaki Haber
YHT'ler bugüne kadar 97 milyon yolcu taşıdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:28
Rusya: ABD'den Ukrayna ile ilgili bilgi aldıktan sonra pozisyonumuzu belirleyeceğiz
13:25
Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan zanlı Şanlıurfa'da yakalandı
13:18
Fransa Merkez Bankası ticari gerilimler nedeniyle büyüme tahminini düşürdü
12:50
Bu hafta 7 film vizyona girecek
12:47
Başıboş köpekler şimdi de bir kediyi öldürdü
12:44
Fransız basınından Türk savunmasına övgü
Gediz Ovası çiçeklerle renklendi
Gediz Ovası çiçeklerle renklendi
FOTO FOKUS
Başıboş köpekler şimdi de bir kediyi öldürdü
Başıboş köpekler şimdi de bir kediyi öldürdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ