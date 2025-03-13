MSB kaynakları: Türkiye Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki "Atatürk ve Harbiyeli Anıtı"nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuştu.

En büyük Harbiyeli Atatürk'ün ilim ve irfan yuvası Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü kutlayan Aktürk, İstiklal Marşı'nın kabulünün 104'üncü yılında, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde, Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere egemenlik ve bağımsızlık uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri, ebediyete irtihal eden kahraman gazileri ve milli şair Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad etti.

Aktürk, bugün aynı zamanda Bakanlıktan bir heyetin katılımıyla Kuzey Makedonya'nın Manastır şehrinde "Atatürk'ün Manastır Askeri İdadisinden Mezuniyetinin 126'ncı Yıl Dönümü Töreni"nin icra edildiğini belirtti.

18 Mart'ta Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetlerinin yüzer unsurlarıyla Çanakkale Boğazı'nda Geçit Töreni, Türk Yıldızları tarafından Çanakkale Şehitler Abidesi'nde hava gösterisi ve muharip uçak geçişi ile SOLOTÜRK tarafından Kocaeli'de gösteri uçuşu yapılacağını, Mehteran Birlik Komutanlığınca 18 Mart'ta Çanakkale'de, 19 Mart'ta ise Bozcaada'da konserler icra edileceğini dile getiren Aktürk, tüm etkinliklere vatandaşları davet etti.

Aktürk, ayrıca büyük fedakarlıkla görev yapan asker ve sivil tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı da kutladı.

Terörle mücadele harekatı

Terörle mücadele operasyonları kapsamında bilgi veren Aktürk, "Son bir haftada 24 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Böylece, 1 Ocak'tan bugüne kadar Suriye'nin kuzeyinde 296, Irak'ın kuzeyinde ise 206 olmak üzere toplam 502 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Son terörist de ülkemiz için bir tehdit unsuru olmaktan çıkarılıncaya kadar mücadelemiz kesintisiz bir şekilde sürecektir." dedi.

Hudut güvenliği

Son bir haftada hudutlarda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan, 5'inin terör örgütü mensubu olduğu belirlenen 107 şahsın yakalandığını dile getiren Aktürk, "1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızda yakalananların sayısı 1016 olmuştur. Son bir haftada engellenen 1514 şahısla bu yıl içerisinde hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken engellenen kişi sayısı da 14 bin 48'e ulaşmıştır. Hudutlarımızda yoğun ve etkin tedbirlerle güvenliğin sağlanmasına kararlılıkla devam edilecektir." ifadesini kullandı.

Bölgesel ve küresel barış ve istikrara katkılar-ikili ilişkiler

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), uluslararası platformlarda üstlendiği sorumluluklarla ikili ilişkiler çerçevesinde küresel güvenlik mimarisine güçlü katkılarda bulunmaya devam ettiğini vurgulayarak, "4 Mart'ta Kahire'de Gazze'nin yeniden imarına yönelik alınan kararı memnuniyetle karşılıyoruz. Ateşkesin devam etmesi, insani yardımların sağlanması, İsrail'in Gazze ile Batı Şeria'da saldırılarına son vermesi ve Filistin halkının kendi topraklarında yaşamaları adına uluslararası çabaların artırılması gerekmektedir. Ülkemiz, bölge istikrarı ve barışına katkı sağlayacak her türlü girişimi desteklemeyi sürdürecektir." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in faaliyetlerine ilişkin bilgi veren Aktürk, bugün resmi davetlisi olarak Ankara'ya gelen Birleşik Krallık Savunma Bakanı ile ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularının ele alınacağı bir görüşme gerçekleştireceğini, ardından Atatürk'ün Kara Harp Okuluna girişinin 126'ncı yıl dönümü vesilesiyle Kara Harp Okulu'ndaki törene katılacağını yarın ise Şehitler Günü münasebetiyle Bakanlık'ta düzenlenecek törene iştirak ederek, daha sonra kahraman gaziler ile şehit ve gazilerin kıymetli aileleriyle iftar yemeğinde bir araya geleceğini bildirdi.

Aktürk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın 10-11 Mart'ta Fransa'da düzenlenen Paris Savunma ve Güvenlik Forumu'nun Genelkurmay Başkanları Toplantısı bölümüne katıldığını, forum esnasında Birleşik Krallık ve Fransa Genelkurmay Başkanları ile üçlü bir görüşme geçekleştirdiğini ifade ederek, ayrıca Paris Büyükelçiliği ile Fransa Askeri Ataşeliğini de ziyaret ettiğini dile getirdi.

Eğitim-tatbikat faaliyetleri

TSK'nin harekat görevleriyle eş zamanlı olarak etkin, caydırıcı ve saygın niteliklerini pekiştirmek maksadıyla kapsamlı eğitim ve tatbikat faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğüne dikkati çeken Aktürk, şöyle konuştu:

"Bu kapsamda katılım sağladığımız, İngiltere'deki Cobra Warrior Karma Hava Harekatı, İtalya'daki Dynamic Manta NATO Denizaltı Harekatı ve Volpe Bianca-2025 Kış Oyunları Davet tatbikatı ile İstanbul ve Polonya'daki Loyal Leda NATO Müşterek Kara Harekatı tatbikatları yarın sona erecektir. 10-21 Mart tarihleri arasında ABD'de Red Flag-2025 Karma Hava Harekatı ile 13-18 Mart tarihleri arasında NATO Kriz Yönetimi (CMX-2025/yerinden katılım) tatbikatlarına katılım sağlanmaktadır. 20-27 Mart tarihleri arasında Almanya'da gerçekleştirilecek Steadfast Foxtrot-2025 Tatbikatı'na iştirak edilmesi planlanmaktadır."

Uluslararası görevler

Aktürk, Amfibi Görev Grup Komutanlığının, NATO Müttefik Mukabele Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti ve Çıkarma Kuvveti görevine yönelik 4-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen NATO Harbe Hazırlık Denetlemesinin ilk safhasını başarıyla tamamladığını dile getirerek, "Söz konusu görev, İspanya Deniz Kuvvetlerinden 1 Temmuz 2025 tarihinden devralınacak ve 30 Haziran 2026 tarihine kadar yürütülecektir. NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2 görevi kapsamında, TCG Kemalreis gemimiz tarafından 15-16 Mart tarihlerinde Katanya/İtalya'ya, Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait Butrunti gemisi tarafından ise 15-17 Mart tarihleri arasında İzmir'e liman ziyaretleri yapılması planlanmaktadır. Öte yandan 'Türk Silahlı Kuvvetleri ve Havacılık Tanıtım Faaliyetleri' kapsamında 16 Mart'ta Mustafakemalpaşa/Bursa'da Türk Yıldızları tarafından gösteri uçuşu, 19 Mart'ta Bolu ve Düzce'de SOLOTÜRK tarafından selamlama geçişi icra edilecektir." şeklinde konuştu.

Savunma sanayi/envantere giren yeni silah sistemleri

TSK'nin modern ve güçlü savunma ve güvenlik kapasitesi, tam bağımsız savunma sanayi hedefi doğrultusunda geliştirilen yerli ve millî savunma sanayi ürünlerimizle her geçen gün daha da arttığına işaret eden Aktürk, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca, muhtelif miktarda BOYGA Döner Kanatlı İHA'nın muayene ve kabul faaliyeti tamamlanmıştır. Ayrıca ROKETSAN tarafından yerli ve milli imkanlarla üretilen Kapsüllü ATMACA Güdümlü Mermisinin ilk fiili atışı, 12 Mart'ta Mersin'de TCG Preveze denizaltımızdan başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sonuç olarak, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bekamıza yönelen tüm tehdit ve tehlikeleri bertaraf etmeye, karada, denizde ve havada ülkemizin savunma ve güvenliğini sağlamaya ve kendisine tevdi edilen tüm görevleri başarıyla yerine getirmeye, ulusal güvenliğimizin yanı sıra bölgesel ve küresel barış ve istikrarın korunmasına önemli katkılar sunmaya devam edecektir."

MSB kaynakları, Atatürk'ün Kara Harp Okulu'na girişinin 126'ncı yıl dönümünü dolayısıyla Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu'ndaki "Atatürk ve Harbiyeli Anıtı"nda düzenlenen haftalık basın bilgilendirme toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bakanlık kaynakları, Suriye yönetiminin ülkenin kuzeydoğusunu entegre etmesini öngören anlaşmaya ilişkin sorular üzerine şu değerlendirmeleri yaptı:

"Sağlanan anlaşmanın nasıl uygulanacağına, bunun sahaya yansımalarına bakacağız. Olumlu veya olumsuz sonuçlarını, net çıktılarını yakından takip edeceğiz. Türkiye olarak terörle mücadelede kararlılığımız sürmekte, Suriye'de terörist faaliyetlerin sona erdirilmesi, teröristlerin silah bırakması ve yabancı teröristlerin Suriye dışına çıkarılması yönündeki beklentilerimizde ve Suriye'nin toprak ve siyasi bütünlüğünün sağlanmasına yönelik kararlılığımızda bir değişiklik söz konusu değildir. Ayrıca Suriye'de göreve başlayan Askeri Ataşemiz bugün Suriye Savunma Bakanı tarafından kabul edilecek. Size daha önce de ifade ettiğimiz gibi önümüzdeki günlerde Bakanlığımızdan bir askeri heyet Suriye'yi ziyaret edecek."

Avrupa güvenlik mimarisi ve Genelkurmay Başkanı'nın Paris ziyareti

Bakanlık kaynakları, Avrupa güvenlik mimarisi ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın Paris ziyaretine ilişkin sorular üzerine şunları söyledi:

"NATO ve AGİT üyesi, AB'nin ise aday ülkesi olarak Türkiye, gelişen savunma sanayisi, bölgesel krizlerin çözülmesinde üstlendiği önemli roller ve güçlü ordusuyla Avrupa güvenlik mimarisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Son dönemde yaşanan gelişmeler, ülkemizin Avrupa güvenliğinin sağlanmasındaki önemini bir kez daha ortaya koymuştur. Birleşik Krallık Savunma Bakanı'nın bugün Bakanlığımıza yapacağı ziyarette de Ukrayna ve Avrupa güvenliği başta olmak üzere ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ile savunma sanayiinde işbirliği konuları ele alınacaktır. Ayrıca 10-11 Mart 2025 tarihleri arasında Paris'te icra edilen Savunma ve Güvenlik Forumunun Genelkurmay Başkanları Toplantısı bölümüne Sayın Genelkurmay Başkanımız iştirak etmiştir. Toplantıda, güncel gelişmeler ışığında mevcut güvenlik mimarisine yönelik ortak yaklaşımlar ve yapıcı çözümler ele alınmıştır. Ayrıca Türkiye konuyla ilgili ikili temaslarını da sürdürmektedir. Avrupa güvenlik mimarisinde önemli bir yere sahip olan ülkemiz bu konuda üzerine düşeni yapmaya hazırdır."

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Suudi Arabistan ziyareti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in 11-12 Mart tarihlerinde Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarete ilişkin sorular üzerine Bakanlık kaynakları, "Sayın Bakanımızın ziyaretinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konuları ele alınmıştır. Ayrıca önümüzdeki dönemde savunma sanayiinde yapılacak işbirliği konularında da karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur. Suudi Arabistan ile ilişkimiz her geçen gün daha da iyiye gitmektedir. Son ziyaret de bizim açımızdan verimli ve gayet olumlu bir ziyaret olmuştur." dedi.

Eurofighter tedarikinde son durum

Bakanlık kaynakları, Eurofighter tedarikine ilişkin sorular üzerine "Hava Kuvvetlerimizin harekat ihtiyacının karşılanmasına yönelik 40 adet Eurofighter Typhoon Uçağı'nın tedarik edilmesi kapsamında hazırlanan İhtiyaç Tanım Dokümanının Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve ilgili firmaya gönderildiğini, teklif beklendiğini daha önce açıklamıştık. Beklenen teklif bakanlığımıza ulaşmış olup, teklif inceleme süreci devam etmektedir." ifadelerini kullandı.