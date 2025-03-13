İletişim Başkanlığı'ndan alanında bir ilk: Stratejik İletişim Kitaplığı

Dijital çağda iletişim süreçleri dönüşüm geçirirken, bilgi düzensizlikleri ve dezenformasyon, kamu yönetiminden uluslararası ilişkilere kadar geniş bir alanda etkili oluyor. Doğru bilgi kadar hatta belki ondan da fazla yanlış bilgini anlık olarak kıtaları aştığı, hakikatin değerinin giderek aşındığı post-truth çağda, devletlerin ve toplumların yaşadığı en büyük kriz de "hakikat krizi" oluyor.

Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde bir "hakikat mücadelesi" yürütmeyi şiar edinen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, değişen medya düzenine, iletişimin yeni dinamiklerine ve kriz yönetimine dair derinlemesine çözümler içeren "Stratejik İletişim Kitaplığı" dizisini yayınlayarak, yeni medya ekosisteminin karşılaştığı meydan okumalara cevap verebilmeyi, adil ve sağlıklı bir iletişim ortamının inşasına destek sunmayı amaçlıyor.

"'Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi" kitabı için tıklayınız.

"Stratejik İletişimde Yeni Akımlar" kitabı için tıklayınız.

"Stratejik İletişim Terimleri Sözlügü" kitabı için lütfen tıklayınız.

Dezenformasyonla mücadelede önemli bir başvuru kaynağı

"Stratejik İletişim Kitaplığı", stratejik iletişim, kriz yönetimi ve dezenformasyonla mücadele alanlarında önemli bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor. Türkiye'nin 360 derece iletişim vizyonu çerçevesinde hazırlanan bu eserler, iletişim uzmanları, akademisyenler, medya mensupları ve kamu yöneticilerine yüzleştiği sorunlarda yol göstermeyi amaçlıyor.

"Stratejik İletişim Kitaplığı"; Stratejik İletişimde Yeni Akımlar, Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi ve Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü başlıklı üç eserden oluşuyor.

"Stratejik İletişimde Yeni Akımlar" kitabı, stratejik iletişimin dijital çağdaki dönüşümünü, yeni medya araçlarının stratejik iletişim üzerindeki etkisini ve dezenformasyonla mücadele yöntemlerini ele alıyor. Yapay zekâ destekli iletişim, dijital propaganda, kriz yönetimi ve kamu diplomasisi gibi konulara odaklanan bu eser, iletişim profesyonelleri için kapsamlı bir rehber niteliği taşıyor.

"Yeni Medyada Kriz İletişimi Rehberi" kitabı, hızla yayılan bilgi kirliliği nedeniyle kriz anlarında etkin iletişimin giderek daha önemli hâle gelmesine odaklanıyor. Bu eser, kriz iletişiminde doğru bilgi yönetimi, dezenformasyonla mücadelede etkili stratejiler ve kriz sonrası kamuoyu yönetimi gibi kritik konuları ele alıyor. Sosyal medya krizleri, yapay zekâ destekli kriz yönetimi ve medya üzerinden oluşturulan algı operasyonları kitabın öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

"Stratejik İletişim Terimleri Sözlüğü", stratejik iletişim alanında çalışanlar için standart terminoloji oluşturmayı amaçlayan bir eser. 400’den fazla kavram içeren kapsamlı bir başvuru kaynağı niteliği taşıyan kitap, alanında büyük bir boşluğu dolduruyor. Kriz yönetiminden medya stratejilerine, dijital güvenlikten kamu diplomasisi ve iletişim teknolojilerine kadar çok geniş bir yelpazede stratejik iletişimin yeni kavramlarını bir araya getiren kitap, stratejik iletişim alanında ortak bir dil ve kavrayış zemininin inşasına katkı sunuyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan "Stratejik İletişim Kitaplığı", Türkiye İletişim Modeli çerçevesinde hakikat mücadelesini desteklemeyi, dezenformasyon ve bilgi kirliliği ile mücadelede ulusal ve uluslararası kamuoyunu bilinçlendirmeyi, stratejik iletişim alanında çalışan uzmanlar ve karar alıcılar için kapsamlı bir referans kaynağı sunmayı ve kriz yönetimi, medya stratejileri ile kamu diplomasisi alanlarında bilgi birikimini artırmayı hedefliyor.

Türkiye'nin stratejik iletişim ve kriz yönetimi birikimine, bu alandaki akademik ve sektörel çalışmalara katkı sunmak üzere hazırlanmış "Stratejik İletişim Kitaplığı"na, İletişim Başkanlığı’nın kurumsal web sayfası üzerinden online olarak erişilebiliyor.