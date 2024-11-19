Parçalı Bulutlu 12.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 19.11.2024 13:02

Sağlık Bakanı: 'Yenidoğan çetesi', insanlıktan nasibini almamışlar çetesidir

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin "Bizim için bu operasyonun adı, 'çürük elma operasyonu'; çetenin adı da 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesidir" ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı: 'Yenidoğan çetesi', insanlıktan nasibini almamışlar çetesidir

Bakan Memişoğlu, "Yenidoğan çetesi"ne ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

"Yakın zamanda ülkemizde bazı yenidoğan birimlerinde yaşanan ve hepimizi derinden üzen hadiseye de değinmek istiyorum. Ancak yargıya intikal etmiş, soruşturma aşamasından kovuşturma aşamasına geçilmiş bir dosya olduğu için detaylara giremeyeceğim. Bizim için bu operasyonun adı, 'çürük elma operasyonu', çetenin adı da 'insanlıktan nasibini almamışlar çetesi'dir.

Sağlık Bakanlığı olarak vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atabilecek uygulamalara müsaade etmeyeceğimizi kesin bir dille belirtiyoruz. Her zaman olduğu gibi yasa dışılık ve usulsüzlüklerle mücadele ettik ve mücadele etmeye devam edeceğiz."

46 bin 160 olağan, 7 bin 318 olağan dışı denetim yapıldı

Memişoğlu, bu kapsamda, idari denetimlere ilaveten bilim insanlarıyla kanıta dayalı tıp uygulamaları ve risk yönetimini ihtiva eden yeni bir denetim modelini hayata geçirdiklerine dikkati çekerek, "Yenidoğan Yoğun Bakım Denetim ve Değerlendirme Bilimsel Komisyonu ile başlattığımız bu sistemi, tüm branşlarda da uygulamaya alıyoruz. Sadece 2024'te 46 bin 160 olağan ve 7 bin 318 olağan dışı denetim gerçekleştirdik. Bu denetimler neticesinde çok sayıda 'faaliyet durdurma' ve 'idari para cezası' verdik; ayrıca suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

ETİKETLER
Denetim Sağlık Bakanlığı TBMM
Sıradaki Haber
İsrail casusları hakim karşısında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:38
Roketsan, son teknoloji sistemleriyle IDEAS'ta
14:36
Türkiye'de 10 ayda yaklaşık 1,8 milyon kruvaziyer yolcusu ağırlandı
14:32
Rusya Merkez Bankası'ndan faiz indirim hazırlığı
14:38
Akan trafikte ani fren yaptı, tehlikeli şerit değiştirdi: Polisten kaçamadı
14:31
5 ayrı suç örgütüne operasyon: 99 şüpheli tutuklandı
14:30
Soykırımcı İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni bir kez daha vurdu
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
İsrail saldırıları altındaki Gazze'de günlük yaşam
FOTO FOKUS
Akan trafikte ani fren yaptı, tehlikeli şerit değiştirdi: Polisten kaçamadı
Akan trafikte ani fren yaptı, tehlikeli şerit değiştirdi: Polisten kaçamadı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ