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TRT Haber 12.06.2025 21:04

Sağlık Bakanı Memişoğlu TRT Haber'de

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TRT Haber Kanal Koordinatörü Mücahid Eker'in sorularını yanıtlıyor.

Bakan Memişoğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Özellikle 1999 depreminden sonra devlet olarak AFAD’ın kurulması ve depremlere karşı hazırlıklı olma konusundaki politikalarla Türkiye bu tür afetlerde çabuk reaksiyon verebilen ve organize olabilen bir ülke. Deprem bizim gerçeğimiz. Özellikle büyük afet olarak yaşadığımız hem 6 Şubat’ta hem daha öncesinde deprem felaketleriyle karşı karşıya kaldık. Deprem anında veya deprem sonrasındaki reaksiyonlar ve o konudaki yönetsel yetenekleri esasen deprem öncesinde çok daha hazırlıklı hale getirilerek can kayıplarının veya fiziki yapıların kaybının önlenmesi çok daha kolay. Biz Sağlık Bakanlığı olarak hem 6 Şubat depreminde hem daha öncesinde bu tür afetlerle mücadelede ve hazırlık anlamındaki yeterliliğimizi dünyaya ispat ettik.

3 milyon insanı tarttık. Yüzde 35’i fazla kilolu, yüzde 27’si obez. Şu anda kilo anlamında dünyanın en üst seviyesindeyiz.

Ayrıntılar geliyor...

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Kemal Memişoğlu Sağlık Bakanlığı
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