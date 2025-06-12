Türkiye'den Hindistan'a başsağlığı mesajı

Dışişleri Bakanlığı, Hindistan'ın Ahmedabad şehrinde düşen uçakla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Türkiye, kazadan derin üzüntü duyduklarını belirterek, "Bu elim kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerini kullandı.
Hindistan'ın Gucerat eyaletinin Ahmedabad kentindeki havalimanı yakınlarında 242 kişiyi taşıyan ve Londra Gatwick Havalimanı'na giden yolcu uçağı kalkıştan 5 dakika sonra düşmüştü.
"Boeing 787-8 Dreamliner" tipi olduğu kaydedilen uçağın düşme nedenine ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.