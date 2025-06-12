Çok Bulutlu 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 12.06.2025 15:47

Madleen'deki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, İsrail güçlerince alıkonulan Madleen adlı gemide bulunan Şuayb Ordu ve Yasemin Açar'ın bugün serbest bırakıldığını ve İsrail’den ayrıldığını açıkladı.

Madleen'deki 2 Türk aktivist serbest bırakıldı

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamaya göre, Gazze'ye insani yardım götüren Madleen gemisinden İsrail tarafından alıkoyulan Şuayb Ordu ve Yasemin Acar bugün serbest bırakıldı ve İsrail'den ayrıldı.

Ordu ve Acar'ı taşıyan uçak, Tel Aviv’deki Ben Gurion Havalimanı’ndan havalandı.

İsrail'in 72 saati aşkın süre gözaltında tuttuğu 6 aktivist, sınır dışı edilmek üzere öğle saatlerinde Ben Gurion Havalimanı’na getirilmişti.

Havalimanına getirilen diğer aktivistlerin Hollanda'dan Mark van Rennes, Brezilya’dan Thiago Avila, Fransa'dan Reva Viard ve Avrupa Parlamentosunun Fransız üyesi Rima Hassan olduğu aktarılmıştı.

İsrail'in hala gözaltında tuttuğu Fransa vatandaşı aktivistler Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin yarın öğleden sonra ülkeden sınır dışı edilmesi bekleniyor.

İsrail, Madleen gemisine müdahale etmişti

"Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition)" adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürme amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik gemi, 1 Haziran'da İtalya'nın Katanya kentindeki San Giovanni Li Cuti Limanı'ndan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik ablukayı kırmayı amaçlayan Madleen gemisine 9 Haziran'ın ilk saatlerinde müdahale etmiş ve gemideki 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e getirilmiş, 4'ü 10 Haziran sabahı ülkeden sınır dışı edilmişti.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Filistin Devleti İsrail
Sıradaki Haber
Sinan Ateş cinayeti davasında verilen cezalar hukuka uygun bulundu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:13
Kanyonda başına taş düşmesi sonucu vefat eden çocuk defnedildi
17:10
Pezeşkiyan: Kendi yolumuzda ilerleyeceğiz ve (uranyum) zenginleştirmeye devam edeceğiz
17:10
Gözaltına alınan 11 sosyal medya fenomenine tutuklama talebi
17:08
Düzce ilk 5 ayda AB ülkelerine 12 bin 851 ton iç fındık ihraç etti
17:01
Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatı için onay süreçlerini geliştirecek
16:54
Rusya: Ukrayna ile esir asker takasını günlük yapmaya hazırız
Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet kesintisi yaşanıyor
Gazze Şeridi'nde iletişim ve internet kesintisi yaşanıyor
FOTO FOKUS
Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ilk seferi yarın
Turistik Karaelmas Ekspresi'nin ilk seferi yarın
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ