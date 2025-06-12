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TRT Haber 12.06.2025 13:00

8 milyon kişi daha yüksek hızlı trene kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında Delice-Çorum etabının temel atma töreninin cumartesi günü gerçekleştirileceğini ve söz konusu hatla yaklaşık 8 milyon kişinin daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacağını açıkladı.

8 milyon kişi daha yüksek hızlı trene kavuşacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi kapsamında 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının resmi temel atma törenini cumartesi günü gerçekleştireceklerini açıkladı. Bakan Uraloğlu, projenin sadece bölgesel değil, ulusal ölçekte stratejik bir hat olduğunu vurgulayarak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ülkemizi doğudan batıya, kuzeyden güneye bağlayan demiryolu omurgasını güçlendirmeye devam ediyoruz. Kırıkkale-Çorum-Merzifon-Samsun güzergahında inşa edilecek demiryolu projesi kapsamında hayata geçireceğimiz 120 kilometrelik Delice-Çorum etabı, Karadeniz’in, İç Anadolu’ya ve Akdeniz limanlarına hızlı tren hatlarıyla bağlanmasında önemli rol oynayacak.”

“Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturuyoruz”

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Demiryolu Projesi’nin, Samsun-Sarp Hızlı Demiryolu Projesi ile entegre olacağını da dile getiren Bakan Uraloğlu, hattın Samsun-Çorum-Delice-Kırşehir-Aksaray-Ulukışla-Yenice üzerinden Mersin Limanı’na kadar uzanacak olan kuzey-güney hızlı demiryolu koridorunun önemli bir halkasını teşkil ettiğini ifade etti. Bakan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Karadeniz ile Akdeniz arasında yüksek kapasiteli, hızlı ve çevreci bir taşımacılık ağı oluşturuyoruz. Bu ağ kapsamında Artvin’den itibaren, Rize, Trabzon, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya ve Çorum illerimiz Ankara merkezli ulusal hızlı demiryolu ağımıza dahil olacak. Hattın devamında Kırşehir, Aksaray, Niğde ve Mersin de bu ağa dahil olacak ve böylece yaklaşık 8 milyon kişi daha doğrudan hızlı tren konforuna kavuşacak.”

8 milyon kişi daha yüksek hızlı trene kavuşacak

Kırıkkale-Çorum arasına 26 köprü ve viyadük inşa edilecek

Saatte 200 kilometre hıza uygun tasarlanan Delice-Çorum arasındaki 120 kilometrelik bölümde 8 delme tünel, 26 köprü ve viyadük, 16 üstgeçit ve 84 altgeçit yer alacağını belirten Bakan Uraloğlu, ayrıca Alacahöyük’te bir sayding inşa edileceğini söyledi.

Uraloğlu, hat kapsamında Delice Yolcu ve Yük İstasyonu, Sungurlu OSB-Yük İstasyonu, Sungurlu Yolcu İstasyonu, Çorum Yük İstasyonu ve Çorum Yolcu İstasyonu olmak üzere 5 istasyon inşa edileceğini de sözlerine ekledi.

Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresi 2,5 saate düşecek

Delice-Çorum ve devamında yapılması planlanan 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arasındaki seyahat süresinin 2,5 saate düşeceğini ifade eden Bakan Uraloğlu, “Ankara-Samsun arasındaki hat üzerinde yılda 12 milyon yolcu ve 14 milyon ton yük taşımacılığı yapmayı hedefliyoruz” dedi. 

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