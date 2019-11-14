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Sağlık Bakanı Koca, Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti14 Kasım 2019 Perşembe 13:30 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 13:55
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eski başbakan ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Yıldırım Akbulut'u hastanede ziyaret etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçirdiği kalp rahatsızlığı nedeniyle Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'nde tedavi gören Akbulut'un sağlık durumu hakkında doktorlardan bilgi aldı.
Akbulut, Çanakkale'de rahatsızlanması üzerine dün ambulans uçakla Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Merkezi'ne getirilmişti.
Kaynak: AA
Etiketler: yıldırım akbulut hastane Fahrettin Koca