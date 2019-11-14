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Ara bölgede kalan terörist ABD'ye gönderilecek14 Kasım 2019 Perşembe 12:47 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 12:57
İçişleri Bakanlığı, ABD'nin taahhüdü üzerine, ara bölgede kalan yabancı terörist savaşçının ABD'ye gönderilmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı, hakkında sınır dışı kararı alınan, 11 Kasım'da kendi isteği olarak 3'üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) hakkında açıklama yaptı.
"Gerekli işlemler başlatılmıştır"
Açıklamada, " ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır." denildi.
Kaynak: TRT Haber