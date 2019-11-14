İçişleri Bakanlığı, hakkında sınır dışı kararı alınan, 11 Kasım'da kendi isteği olarak 3'üncü ülke olarak Yunanistan'a sınır dışı edilen ancak Yunanistan'ın kabul etmemesi üzerine ara bölgede kalan ABD uyruklu Yabancı Terörist Savaşçı (YTS) hakkında açıklama yaptı.

"Gerekli işlemler başlatılmıştır"

Açıklamada, " ABD tarafından ülkeye kabul edileceği ve seyahat belgesi düzenleneceğinin taahhüt edilmesi üzerine ABD’ye gönderilmek üzere gerekli işlemler başlatılmıştır." denildi.

Kaynak: TRT Haber