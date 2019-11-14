Gündem
MSB: Rusya ile 6. ortak kara devriyesi tamamlandı14 Kasım 2019 Perşembe 12:07 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 12:18
Türk ve Rus askeri unsurları, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki altıncı kara devriyesini tamamladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki altıncı kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını açıkladı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Derbesiye bölgesinde icra edilen altıncı kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Türk ve Rus askeri unsurları 8,9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Kaynak: TRT Haber
Etiketler: rusya milli savunma bakanlığı kara devriyesi iha