Milli Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri unsurlarının, İHA’ların da iştirakiyle Fırat’ın doğusundaki altıncı kara devriyesinin planlandığı gibi tamamlandığını açıkladı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Derbesiye bölgesinde icra edilen altıncı kara devriyesine her iki taraftan dörder araç olmak üzere toplam sekiz kara aracı ve İHA’lar iştirak etti.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Türk ve Rus askeri unsurları 8,9 kilometre derinlikte ve 45 kilometre uzunluğundaki güzergâhta devriyeyi tamamladı.

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]

Kaynak: TRT Haber