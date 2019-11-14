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TCG Tuzla karakol gemisi 51 düzensiz göçmenin kurtarılmasını sağladı14 Kasım 2019 Perşembe 11:16 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 11:21
Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemisi, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemisinin, bir düzensiz göçmen botu tespit ederek, 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından kurtarılmasını sağladığı belirtildi.
Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG TUZLA karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı. pic.twitter.com/SLrw284DL9— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Kasım 2019
Kaynak: TRT Haber