Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG Tuzla karakol gemisinin, bir düzensiz göçmen botu tespit ederek, 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları tarafından kurtarılmasını sağladığı belirtildi.

Planlı keşif gözetleme faaliyeti icra eden TCG TUZLA karakol gemimiz, Edremit Körfezi’nde bir düzensiz göçmen botu tespit ederek 51 düzensiz göçmenin Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarılmasını sağladı. pic.twitter.com/SLrw284DL9 — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) 14 Kasım 2019

Kaynak: TRT Haber