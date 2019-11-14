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Terör örgütü El Kaide üyesi terörist İstanbul'da yakalandı14 Kasım 2019 Perşembe 13:05 - Son Güncelleme 14 Kasım 2019 Perşembe 14:17
İçişleri Bakanlığı'nın Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride bulunan El Kaide terör örgütü üyesi Mevlüt Cüşkün İstanbul'da yakalandı.
Terörden Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride bulunan El Kaide üyesi Mevlüt Cüşkün'ün İstanbul'da olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri dün 2 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Adreslerden birinde bulunan Cüşkün gözaltına alındı. Cüşkün'ün emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: DHA