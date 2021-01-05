Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 23:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sağlık Bakanı Koca, şehit Fethi Sekin'i andı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir Adliyesi önünde şehit edilen polis memuru Fethi Sekin'i andı.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Vatan uğrunda canını feda etmek yüreği vatan için çarpan yüce gönüllere mahsustur. Salgında canını feda eden sağlık çalışanlarımız da terörle mücadelede yitirdiğimiz yiğitler de böyledir. Bizleri korumak için kendi canından vazgeçen Fethi Sekin'i rahmet ve minnetle yad ediyorum."
Vatan uğrunda canını feda etmek yüreği vatan için çarpan yüce gönüllere mahsustur. Salgında canını feda eden sağlık çalışanlarımız da terörle mücadelede yitirdiğimiz yiğitler de böyledir. Bizleri korumak için kendi canından vazgeçen Fethi Sekin’i rahmet ve minnetle yad ediyorum.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) January 5, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Şehit
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