Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin'in şehadetinin 4'üncü yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.

Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin’i rahmetle, minnetle yâd ediyorum.



Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/mgqDTXRubH — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2021