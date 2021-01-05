Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 21:30Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin'i andı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir Adliyesi önünde 5 Ocak 2017'de şehit edilen polis Fethi Sekin'i andı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fethi Sekin'in şehadetinin 4'üncü yılı dolayısıyla Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin'i rahmetle, minnetle yad ediyorum. Cesaretleri ve fedakarlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerine yer verdi.
Şehadetinin dördüncü yıl dönümünde, kahraman polisimiz Fethi Sekin’i rahmetle, minnetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2021
Cesaretleri ve fedakârlıklarıyla, ülkemiz için gözlerini kırpmadan canlarını feda eden tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. pic.twitter.com/mgqDTXRubH
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan Şehit
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