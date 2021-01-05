Dışişleri Bakanlığı, 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi hakkında açıklama yaptı.

"Katar’la ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir"

Açıklamada, zirveden çıkan sonuçtan memnun olunduğunun altı çizilerek şöyle denildi:

"Körfez İhtilafının çözümü yolunda ortak bir irade serdedilmesi ve Katar’la diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edileceğinin açıklanması memnuniyet vericidir.

Zirve sonucunda KİK üyeleri ile Mısır tarafından imzalanan Al-Ula Bildirisi’nin ihtilafın nihai çözüme kavuşturulmasını sağlamasını temenni ediyoruz."

"KİK ile kurumsal işbirliğimizin ilerletilmesi için çaba göstermeye hazırız"

Türkiye'nin Körfez İşbirliği Konseyi'nin birlik ve dayanışmasına önem verildiğine vurgu yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye, Körfez ülkeleri arasında güvenin yeniden tesisiyle stratejik ortağı olduğumuz KİK ile kurumsal işbirliğimizin ilerletilmesi için çaba göstermeye hazırdır."