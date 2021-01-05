Haber Giriş: 5 Ocak 2021 Salı 21:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk askerinden Afgan yetimlere kıyafet yardımı
Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığı, Kızılay aracılığıyla Afganistan'daki Alaattin Yetimhanesindeki 247 çocuğa giyecek yardımında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığımız, Türk Kızılay aracılığıyla Kabil'de bulunan Alaattin Yetimhanesindeki 247 çocuğa eşofman, ayakkabı, çorap ve şapka gibi kıyafetlerden oluşan hediyeler dağıttı" ifadelerine yer verildi.
Afganistan Türk Görev Kuvvet Komutanlığımız, @Kizilay aracılığıyla Kabil’de bulunan Alaattin Yetimhanesindeki 247 çocuğa eşofman, ayakkabı, çorap ve şapka gibi kıyafetlerden oluşan hediyeler dağıttı.#MSB #TSK pic.twitter.com/uXcprA2rZF— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 5, 2021
Etiketler: Afganistan Kızılay Milli Savunma Bakanlığı
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