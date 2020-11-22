Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından COVID-19'dan korunmak için evde zaman geçirilmesinin önemiyle ilgili paylaşımlar yaptı.

"En iyi tedbir evimizdir" mesajına yer veren Koca, "Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak" sözlerini kullandı.

Sizin evde geçirdiğiniz zaman arttıkça bizim mücadele gücümüz artacak. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) November 22, 2020

"Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim"

Bakan Koca, bir başka mesajında ise şu uyarıları yaptı:

"Bugün pazar. Yakınlarımızla, aile büyüklerimizle görüşmek için mümkünse teknolojiden yararlanalım. Büyüklerimizi ziyaret etmek yerine, görüntülü konuşalım. Sevdiklerimizle ekran başında bir araya gelelim."