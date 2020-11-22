Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 14:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
14 yılda sonuçlanan dava için 36 bin lira tazminat ödenecek
Anayasa Mahkemesi, 2005'te açılan davanın 14 yılda sonuçlandırılması nedeniyle başvurucuya 36 bin lira manevi tazminat ödenmesine hükmetti.
Bir kişi, 2005'te açtığı hizmet tespiti davasının 29 Nisan 2019'da tamamlanmasının ardından uzun süren yargılama nedeniyle "adil yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğini ileri sürerek Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yaptı.
AYM, davanın 14 yılda tamamlanmasıyla Anayasa'nın 36. maddesinde güvence altına alınan "makul sürede yargılanma hakkı"nın ihlal edildiğine hükmetti.
AYM, ihlal tespitiyle giderilemeyecek manevi zarar karşılığında başvurucuya 36 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.
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