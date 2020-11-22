Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Isparta, Burdur, Gümüşhane, Kastamonu ve Sinop 7. Olağan İl Kongreleri’ne video konferans yöntemiyle katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

İnsan hareketliliğini mümkün olduğu kadar azaltarak virüsün bulaşma ihtimalini azaltacak tedbirler aldık. Milletimiz tedbirlere riayet ederse birkaç hafta içinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde sınırlamalara devam etmek, hatta belki ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz.

Dünyadaki büyük demografik değişimlerin ve güç kaymalarının bu tür büyük salgınların ardından yaşandığını görüyoruz. Dolayısıyla şayet bu süreçten en az kayıpla ve en önde çıkacak olursak, ülkemizi ve milletimizi aydınlık bir geleceğin beklediğine inanıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimiz tedbirlere riayet ederse birkaç hafta içerisinde salgın grafiğinin boynunu yeniden aşağı çevirmeyi başaracağız. Aksi takdirde ilave tedbirler almak durumuyla karşı karşıya gelebiliriz.https://t.co/QXxfYzGV9n pic.twitter.com/ON1CxR7WyD — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 22, 2020

Geçtiğimiz 18 yılda, ülkemize demokraside ve ekonomide kazandırdığımız avantajları yeni dönemde hedeflerimize ulaşmanın itici gücü olarak görüyoruz. Salgın döneminde sadece sağlık alanında yeni hastaneleriyle, donanımlarıyla, personeliyle kurduğumuz güçlü altyapının ne derece hayati öneme sahip olduğunu hep birlikte gördük. Aynı şekilde eğitimden ulaşıma, enerjiden sanayiye kadar her alanda benzer yatırımlarla ülkemizi işte bu günler için hazırladık.

Bir süredir ardı ardına yaşadığımız saldırılar ve karşılaştığımız tuzaklar, tıpkı bir asır önce yapılmaya çalışıldığı kadar bizi Anadolu bozkırlarına hapsetme amacı taşıyordu. Milletimizle birlikte İstiklal Harbi'nden sonraki en büyük mücadelemizi vererek bu kirli senaryoyu yırtıp çöpe attık. Vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza daha sıkı sarıldık. Kendi vatandaşlarımızla birlikte kalbini ve gözünü bize yöneltmiş tüm dostlarımızın dualarıyla engelleri aşa aşa bugünlere geldik.

- Ülkemizi eskiden yaptıkları gibi içerideki maşalarını kullanarak sinsi oyunlarla teslim alabileceklerini sananların heveslerini kursaklarında bıraktık. Irak'ta ve Suriye'de bölgemizin ve medeniyetimizin kalbine bir hançer gibi saplanacak oluşumlar kurmaya çalıştılar, önüne geçtik.

Yeni hukuk ve ekonomi reformları

- (Koronavirüs salgını) Kendimizle birlikte tüm dostlarımıza el uzattığımız bir mücadele iklimi tesis ettik.

- Yeni hukuk ve ekonomi reformlarıyla bu süreci daha ileriye taşıyacağız, yeni bir atılım başlatıyoruz. AK Parti'nin bugüne kadar milletimizin gönlünde yerini korumasının sebebi samimiyettir. Verdiğimiz her mücadelede samimiydik. 83 milyon vatandaşımızın refahını artırmak için attığımız her adımda samimiydik.

- Cumhur İttifakı'nı kurarken de samimiydik. Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşası mücadelemizi, nice sınamaları başarıyla geçerek bugünlere gelen Cumhur İttifakı'nın çatısı altında bütün bu adımları yürütüyoruz. Cumhur İttifakı'nın gidişatından gayet memnunuz. Sayın Bahçeli'ye ve tüm MHP camiasına, 15 Temmuz darbe girişimi ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi başta olmak üzere ülkenin ve milletin menfaatine olan her hususta yanımızda bulundukları için bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. İnşallah hep birlikte daha yapacak çok işimiz, hayata geçirecek çok politikamız var.

"Terör örgütleriyle kol kola olanlarla biz birlikte olamayız"

- Türkiye'yi dışarıya şikayet ederek, dün söylediğini bugün yalayarak siyaset yaptığını sananların sonu hüsran olacaktır. Biz 18 yıldır olduğu gibi bugün de yarın da milletimizin hizmetkarlığını yapmayı en büyük şeref kabul ederek yolumuza devam edeceğiz.

- Terör örgütleriyle el ele, kol kola, omuz omuza Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle birlikte olamayız. Gezi olaylarının finansörü olanlarla hiçbir zaman bir arada olamayız. Biz Kobani'yi unutamayız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri ile el ele Ankara'dan İstanbul'a yürüyenlerle biz birlikte olamayız. Gezi Olayları'nın finansörü olanlarla, Kavala'larla hiçbir zaman biz bir arada olamayız.https://t.co/QXxfYzGV9n pic.twitter.com/ENGt3oKYDm — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 22, 2020

- Hiç kimsenin şahsi ifadeleri, Cumhurbaşkanı ile hükümetimizle partimizle ilişkili hale getirilemez.

- Yasin Börü'lerimizin ölümüne neden olanlar, Kobani katliamının failleri, Tayyip Erdoğan ve dava arkadaşları tarafından asla savunulamaz. Bizim ne dediğimiz, nerede durduğumuz, nereye gittiğimiz bellidir ve istikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hiç kimsenin şahsi ifadeleri Cumhurbaşkanıyla ilişkili hale getirilemez. İstikametimizde en küçük bir değişiklik yoktur. Terör örgütleriyle kol kola olanlarla biz birlikte olamayız.https://t.co/QXxfYzGV9n pic.twitter.com/XirgETGROI — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 22, 2020

"Biriz, beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz"

- Bizim için ayrım yoktur. Biriz, beraberiz, kardeşiz ve hep birlikte Türkiye'yiz.

- Kendimizi Avrupa'nın ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bizi başka arayışlara mecbur bırakmadıkları sürece tercihlerimizi hep Batı'dan yana kullandık.

- Bizim hiçbir ülkenin siyasi ve toprak bütünlüğüyle sorunumuz yoktur. Mazlumların ve mağdurların yanında yer almak bir suçsa evet suçluyuz. Herkes için adalet, herkes için özgürlük, herkes için refah, herkes için aydınlık bir gelecek istemek suçsa evet suçluyuz. Bu sorumluluktan kim ne derse desin, kim ne yaparsa yapsın kaçmadık, kaçmayacağız.

- Üye sayımız 11 milyon 200 bini aşarak tarihimizin en yüksek rakamına ulaştı.

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