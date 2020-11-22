Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı, COVID-19 tedbirleri kapsamında gönderdiği genelgede, huzurevi ve engelli bakım merkezi ile çocuk evleri sitesinde çalışan personele şubat ayından itibaren uygulanan sıkı tedbirlerin önümüzdeki günlerde de devam edeceğini hatırlattı.

İzolasyon süresi 14 gün

Alınacak önlemler ve uygulamalar ile ilgili kuralların hatırlatıldığı genelgede şu uyarılara yer verildi:

- Bu kurumlarda çalışan personelin vardiyaları 14 günlük dönemler olarak düzenlenmeye devam edilecek. Hastane dönüşünde izolasyon süresi ise 14 olarak uygulanacak. 14 gün izolasyon mümkün değil ise en az 10 gün izolasyon yapılacak.

- Ev izolasyonunda olan personele de çalışmaya başlamadan önce PCR testi yapılacak.

- Nisan ayından bu yana yapılan, personele çalışmaya başlamadan önce uygulanan PCR testi yine devam edecek. Vardiya öncesi test yapıldıktan sonra kişilerin tam izolasyon kurallarına uyarak izole olmaya devam etmesi, test sonucu açıklanmadan personelin çalışmaya başlatılmaması, yapılan PCR test sonucu negatif olan personelin çalışma alanına alınmasına özen gösterilecek.

Sosyal etkinliklere izin yok

- Kurumda çalışan personelin birbirleri ile sosyalleşmesi mümkün olduğu kadar sınırlı düzeyde tutulacak. Kişilerin toplu olarak bir arada yemek yemeleri engellenecek. Bakanlığa bağlı yerlerde sosyal etkinliklere izin verilmeyecek.

- Kuruluşlara acil durumlarda alınan misafirlerin kesinlikle 14 gün süre ile izole edilmesi, 14 günlük izolasyon süresi sonunda test yapılması ve test sonucu negatif olarak bildirilen kişilerin odalarına alınması sağlanacak. Hastanede yatarak tedavi görenler tedavilerinin tamamlanması ve sonrasında 24-48 saat ara ile yapılacak iki PCR test negatifliğinin görülmesinden sonra hastaneden taburcu edilecek.

- Temaslı olarak tespit edilen kişilerin izolasyonlarının bulundukları yerlerde tek kişilik alanlarda yapılması, tek kişilik alanlarda mümkün değil ise en az sayıda kişi ile olacak şekilde izolasyonları sağlanacak. Temaslı takipleri, temaslı algoritmasına göre yürütülecek.