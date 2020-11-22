Haber Giriş: 22 Kasım 2020 Pazar 12:58Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Terör örgütü PKK’ya Hakkari’de büyük darbe
Hakkari'de dün 3 ayrı bölgede gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK’ya ağır darbe vuruldu. Terör örgütünün kullandığı mağara ve sığınaklarda çok miktarda patlayıcı madde, ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.
Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca dün 3 ayrı bölgede gerçekleştirilen operasyonda, bölücü terör örgütü PKK’ya ağır darbe vuruldu.
Terör örgütünün kullandığı mağara ve sığınaklarda çok miktarda patlayıcı madde, ağır silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilirken, Irak’a götürülmek üzereyken yakalanan toplam 11 kg uyuşturucu maddeye de el konuldu.
Etiketler: Terör Örgütü
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