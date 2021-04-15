Bakan Koca aşı israfı iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.

Aşıların uygun saklama koşullarını sahip merkezlerde uygulandığını belirten Bakan Koca, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir" ifadeledirini kullandı.