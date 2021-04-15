Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sağlık Bakanı Koca: Aşının israfı söz konusu değil
[Fotoğraf: AA]
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir" dedi.
Bakan Koca aşı israfı iddialarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yalanladı.
Aşıların uygun saklama koşullarını sahip merkezlerde uygulandığını belirten Bakan Koca, "Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir" ifadeledirini kullandı.
Aşılama programında kullandığımız aşılar uygun saklama koşullarını haiz merkezlerde uygulanmaktadır. Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır. Her bir doz aşının kıymetini biliyor ve ona göre planlama yapıyoruz. Aşının israfı söz konusu değildir.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) April 15, 2021
Etiketler: Fahrettin Koca Koronavirüs Koronavirüs Aşısı Son Dakika
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