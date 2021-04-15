Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 10:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu KKTC'ye gidecek
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun 15-16 Nisan'da gerçekleştireceği ziyarette ana gündem Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz olacak.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı KKTC Mevlüt Çavuşoğlu Doğu Akdeniz
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