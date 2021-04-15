Haber Giriş: 15 Nisan 2021 Perşembe 11:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ahmet Şık hakkında fezleke hazırlandı
[Fotoğraf: AA ]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında Boğaziçi eylemleri sırasındaki "sokağa çıkın" çağrısından dolayı dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlayarak Adalet Bakanlığına gönderdi.
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Etiketler: Adalet Bakanlığı Son Dakika
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