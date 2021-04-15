Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NTV'de gündeme dair soruları yanıtlıyor.

"Türkiye'den bir heyet Mısır'a gidecek"

Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme adımlarında yol haritasının belli olup olmadığı sorusuna şu yanıtı verdi:

"Önce istihbaratlar arası açılan kanallardan sonra şimdi Dışişleri Bakanlıkları kanalları ile bunun devam etmesi konusunda Mısır ile kararlıyız."

Bakan Çavuşoğlu, Türk heyetin Mısır'a gideceğini açıkladı:

"Türkiye'den bir heyeti Mısır'a davet etti, mayısın ilk haftası bir heyet Mısır'a girecek, daha sonra Semih Şükrü ile görüşecek."

Yunanistan ile görüşmeler

Çavuşoğlu, Yunanistan ile görüşmelerle ilgili, "Ne Avrupaya ne de üçüncü bir ülkeye ihtiyacımız var. Kendi aramızda konuşmalıyız. Önümüzdeki süreçte bu diyalogu devam ettirmek çok önemli. Anlaşamadığımız bir çok konu var Doğu Akdeniz bunlardan biri bunları açık açık konuşmalıyız" dedi.



