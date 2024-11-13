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Gündem
AA 13.11.2024 12:09

Sağlık Bakanı: Doğurganlık oranının düşmesi aile yapısını tehdit ediyor

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu'nun gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için çok stratejik olduğunu belirterek, "Geleceğimizi ve ailemizi, bununla beraber toplumumuzu geliştirecek ve yeniden güçlendirecek çalışmalara Sağlık Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz, içinde olacağız" dedi

Sağlık Bakanı: Doğurganlık oranının düşmesi aile yapısını tehdit ediyor
[Fotograf: AA]

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Yemek ve Sergi Salonu'nda düzenlenen "Ailenin Korunması ve Güçlendirilmesi Koordinasyon Kurulu 1. Toplantısı"na katıldı.

Buradaki konuşmasında Memişoğlu, toplumun değerlerinin ve geleceğinin oluşmasının temeli olan ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesiyle ilgili ilk toplantının yapılmasının, Türkiye'nin aile yapısını güçlendireceğine ve ailenin geleceğini çok daha iyi yerlere getireceğine emin olduğunu söyledi.

Sağlık Bakanlığı olarak özellikle çabuk şehirleşen, sosyoekonomik olarak gelişen, bunun yanında yaşam tarzının değiştiği bir dünyada, Türkiye'deki aile yapısını güçlendirmenin ve destek vermenin önemine işaret eden Memişoğlu, "Ailenin ve doğurganlık oranının yükseltilmesi gerekir. Türkiye'nin doğurganlık oranı 1970'lerde 5,1 iken bugün 1,5'e kadar düşmüş durumdadır. Bu hem toplumun geleceğini hem de aile yapısını tehdit etmektedir." diye konuştu.

"Aile yapısını herkesin koruması gerekiyor"

Sosyal medyanın ulaşılabilirliğinin artmasıyla aileye olan dış etkilerin kontrol edilme gücünün azaldığını gördüklerini anlatan Memişoğlu, bu nedenle aile yapısını herkesin koruması gerektiğini vurguladı.

Bakan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Biz, Sağlıklı Hayat Merkezlerimizle Türkiye'nin 269 noktasında, özellikle aile destek programlarıyla, çocuk psikologlarımızla, çocuk gelişimcilerimizle ve aile danışmanlıklarımızla toplumuzu bilinçlendirmeyi, aileyi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Bu kurulun gelecek nesillerin daha iyi yetişmesi için çok stratejik olduğunu düşünüyoruz. O nedenle geleceğimizi ve ailemizi, bununla beraber toplumumuzu geliştirecek ve yeniden güçlendirecek çalışmalara Sağlık Bakanlığı olarak her türlü desteği vereceğiz, içinde olacağız."

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