Radyo Televizyon Üst Kurulu konusundaki düğüm çözülüyor. Gözler Türkiye Büyük Millet Meclis'i Genel Kurulu'nda...

Üye seçimi için milletvekilleri oy kullanacak.

RTÜK üyeliği düğümü çözülüyor

Meclis Başkanlık Divanı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nda Taha Yücel'in istifasıyla boşalan üyelik için yaşanan tartışmaya son noktayı koydu.

Başkanlık Divanı, istifanın gerçekleştiği tarih dikkate alınarak, Meclis'in 1 Temmuz'da geçerli olan aritmetiğine göre yeni üyenin seçilmesi gerektiğine karar verdi. Oylama sonucu bu karar, oy çokluğu ile kabul edildi.

AK Parti'nin iki adayı arasından seçim yapılacak

Buna göre, salı günü Meclis Genel Kurulu'nda, Yücel'den boşalan üyelik için AK Parti'nin göstereceği iki aday arasından seçim yapılacak.

Mevcut durumda RTÜK yönetiminde AK Parti kontenjanından üç, CHP ve MHP’nin ikişer, HDP’nin ise bir üyesi bulunuyor.