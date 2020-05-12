Rekabet Kurulu’ndan yapılan açıklamada tıbbi, koruyucu ve kumaş maskelerin üretimi ve satışı yapan bazı şirketlerin ortalama yüzde 600-700 oranında fahiş fiyat artırımı yaptığı belirtildi.



4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 10 teşebbüs hakkında soruşturma başlatıldığı ifade edildi

Tüketici aleyhine faaliyetler ititizlikle inceleniyor

Teşebbüslerin başta fiyat olmak üzere rekabet parametrelerini tüketici aleyhine seviyelerde stabilize edip etmediğinin titizlikle incelendiği vurgulanan açıklamada,



“Özellikle, içinde bulunduğumuz dönemde yani salgın koşullarında, piyasanın rekabetin bozulduğu noktada dengeye gelmemesi için çaba sarf eden Kurul, koruyucu maske gibi insan hayatı için kritik önemi haiz ürünlerde bu çabalarını daha da artırmıştır” denildi.

