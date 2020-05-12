AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK toplantısı sonrası açıklama yaptı. Öne çıkan başlıklar şöyle:

Türkiye'nin bir darbe gündemi yoktur fakat belli bir siyasi odağın iflah olmaz bir darbecilik gündemi vardır.

Suriye'de Anayasa çalışmaları devam edecekse İdlib bölgesinde kalıcı ateşkesin sağlanması buna en büyük katkıyı verecektir.

Çelik, Libya'da sivillerin hedef alındığı saldırılarla ilgili, "Herhangi bir şekilde oradaki misyonlarımız hedef alınırsa Hafter güçlerini bundan sonra meşru hedef kabul edeceğimizi açıkça söylüyoruz" açıklamasını yaptı.

(Libya'da sivillerin hedef alınması) Herhangi bir şekilde oradaki misyonlarımız hedef alınırsa Hafter güçlerini bundan sonra meşru hedef kabul edeceğimizi açıkça söylüyoruz" açıklamasını yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Libya'daki misyonlarımız, insanımız hedef alınırsa, darbeci Hafter güçlerini meşru hedef kabul edeceğiz. Herkes yapıp ettiklerine dikkat etsin. pic.twitter.com/8PXUXAJEnl — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 12, 2020

"Tedbirlere uyarsak daha güçlü normalleşiriz"



(COVID-19tedbirleri) Bu mesele geçmiş değil. Bundan sonra tedbirlere ne kadar uyarsak, sokağa çıkma yasağıyla ilgili konularda ne kadar titiz olursak, kuralları ihlal etmezsek daha güçlü normalleşme dönemlerine ulaşacağız.

"(HDP-İYİ Parti arasındaki tartışmalar) Bu Millet İttifakı kimlerden oluşuyor, bunu bilmek herkesin hakkı.

(Akşener'in 'memleket masası' önerisi) En temel asgari meşruiyete, nezakete dikkat edilmeden masa kurmanız sadece bir fantezi olarak kalır.

Ayrıntılar geliyor...