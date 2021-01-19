Şanlıurfa Valiliği koordinesinde, Rasulayn’da görevli Jandarma Danışman Timlerinin İstihbarat ve TEM birimleriyle yerel kolluk kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla, olayın faili olan Suriye uyruklu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Özgürlüğüne karşı bombalı eylem istenmiş

Araca patlayıcıyı yerleştirenin kadın terörist olduğu, uzaktan kumanda ile aracı patlatanın erkek bir terörist olduğu, diğer 7 şüphelin ise bu iki teröriste yardım ettikleri tespit edildi.

Rasulayn'da 2 çocuğun hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı terör saldırısının faili 9 şüpheli yakalandı.https://t.co/Tu73LfoRZk pic.twitter.com/5W8EHVDkn5 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) January 19, 2021

Yakalanan kadın terörist; PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün Kamışlı’da bulunan cezaevinde yattığı dönemde örgüt tarafından yoğun baskılara maruz kaldığını, istedikleri bir yere terör saldırısı yapması karşılığında serbest bırakılacağı, aksi halde cezaevinden uzun yıllar çıkamayacağı tehdidi ile eylem yapmaya zorlandığını anlattı.

Yakalanan şahıslar hakkında yerel kolluk birimlerince adli işlem başlatıldı.

