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Rasulayn'da bombalı saldırı son anda önlendi
Rasulayn'da sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG’li bir terörist, bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından Rasulayn'da teröristlerin düzenlemeyi planladığı saldırıyla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada şöyle denildi:
"Rasulayn’da masum sivillerin olduğu bölgeye bomba yüklü motosikletiyle sızmaya çalışan PKK/YPG’li bir terörist, yol kontrol noktasında yapılan müdahale ile bölgeden kaçmış ve bu esnada bombanın infilak etmesi üzerine amacına ulaşamadan ölü olarak ele geçirilmiştir."
Etiketler: son dakika msbSon Güncelleme: 3 Haziran 2020 Çarşamba 16:42
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